Постпред США в ООН: Росія маніпулює інформацією та бреше світові

Про це повідомила постійний представник США при ООН Саманта Пауер на терміновому засіданні Ради безпеки ООН у зв’язку із введенням російських військ на територію України.

«Російські солдати, танки, артилерія воюють на боці сепаратистів. Росія на жаль не прислухається до вимог міжнародного права та закону», - сказала вона

Пауер зазначила, що «Росія маніпулює інформацією, приховує інформацію та бреше світу. За останні 48 годин російські дії говорили більше, ніж слова».

«Незважаючи на жахливі дії Росії, Україна постійно шукає політичне рішення цієї кризи, вона постійно шукала можливість зменшити тиск», - заявила представник США.

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«Президент (України Петро - УНІАН) Порошенко з’явився в Мінську, він зустрівся з (Президентом Росії Володимиром - УНІАН) Путіним, пан Путін все таки не бажав визнати факти, які всі ми знаємо, що Росія озброювала сепаратистів, а наразі приєдналася до сепаратистів», - додала Пауер.

«Серйозні перемовини конче необхідні, але Росія має зупинитися і не брехати більше і не підливати масла до цього вогню конфлікту», - наголосила вона.

За її словами на тлі того, що Росія є країною агресором США будуть і надалі здійснювати на Росію тиск у співпраці з європейськими партнерами та партнерами з Великої сімки.

«Якщо санкцій не буде Росія зробить ще більший жах для всього світу», - підкреслила Пауер.

Також вона відзначила, що «загроза міжнародному порядку – це загроза всім, загроза всьому миру та безпеці. Це власне правила, які порушує Росія, коли вона нелегально постачає солдатів та озброєння незаконним збройним формувань в сусідній країні».

«Україна – одна з десяти країн, яка має кордони з Росією. Як можуть країни, які мають спільний кордон з Росією знати, що їх мир та суверенітет гарантований, чому вони будуть вірити, що завтра пан Путін не вирішить підтримувати військових сепаратистів там і надішле солдатів у відпустці в їхню країну», - застерігає постпред США в ООН.

«Якщо ми не зупинимо Росію – інші країни будуть так само робити, на тлі цього ціна бездіяльності буде завеликою», - резюмувала Пауер.