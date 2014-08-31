Україна повернула до Росії затриманих на Донбасі десантників

Усі російські десантники, раніше затримані в Україні, повернулися до РФ, повідомив у ніч на неділю заступник командувача ВДВ генерал-майор Олексій Рагозін.

Про це пишуть РИА Новости.

"Переговори були дуже непростими. Проте здоровий глузд переміг, і все закінчилося добре. Найголовніше - всі хлопці тепер з нами, в Росії", - зазначив він.

За словами Рагозіна, всім колишнім десантникам буде надана необхідна психологічна та інша допомога.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня на Донеччині спецпідрозділ сил АТО спільно з СБУ затримали 10 російських десантників. Затримані були з документами і зброєю та дали свідчення про те, що вони належать до військової частини 98-ї повітряно-десантної дивізії.

Читайте такожСолдат з РФ шантажують і примушують підписувати контракти перед відправкою в Україну - ЗМІЗа словами затриманих, їхній батальйон 23 серпня було передислоковано до Ростова-на-Дону, а вже 24 серпня особовий склад був піднятий по тривозі для здійснення маршу, зокрема за допомогою декількох десятків БМД. Як зазначили десантники, тільки офіцерам був відомий маршрут проходження колони.

27 серпня у Мінську президент РФ Володимир Путін заявив, що затримані десантники патрулювали кордон і могли опинитися на українській території. Самі десантники на прес-конференції, організованій СБУ, повідомили, що не знали, що перебувають на території України, і не збиралися воювати з українськими військовими.