Бойовики на 1 вересня планують влаштувати теракти в школах Горлівки - РНБО

Бойовики, які захопили під контроль місто Горлівка, планують здійснити 1 вересня низку терористичних актів у школах.

Про це свідчать дані розвідки, які розповсюдила Рада національної безпеки та оборони України.

«За даними нашої розвідки, отримано інформацію від найближчого оточення бандватажка Губанова (позивний «Батя»), що 1 вересня у місті Горлівка Донецької області, яке перебуває під контролем бойовиків, в школі номер 1 та інших школах міста буде здійснено низку терористичних актів з жертвами серед дітей та батьків», - заявили в РНБО.

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У відомстві зазначили, що на «перший дзвоник» у Горлівку запрошено російських журналістів, то ж можна лише уявити, що саме і як хочуть показати російські пропагандисти на власних телеканалах.

«Такі акції для російських телеканалів з боку терористів є далеко не першими. Зокрема, багаторазово обстрілюючи житлові квартали міст, вони звинувачували у цьому Збройні Сили України та керівництво держави», - нагадали в РНБО.