Вночі Горлівку обстріляли з артилерії, згоріли декілька будинків

Вночі з 4 на 5 серпня Горлівка піддалася черговому артобстрілу, в результаті якого загинув один мирний житель, ще четверо поранені.

Як повідомляється на сайті Горлівської міської ради, постраждали селища Мирний, машзаводу ім. Кірова.

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Крім того, згоріли кілька приватних житлових будинків. Пошкоджено магістральний газопровід, у зв'язку з чим від газопостачання відключено більш як 250 житлових будинків.

Без електроенергії залишається частина Микитівського району, селище шахти ім. Гагаріна, Широка Балка, водопровідний вузол.

Ремонтні бригади продовжують відновлювальні роботи.