Іноземні журналісти оприлюднили відео зруйнованого Іловайська
14:39, 01 вересня 2014Суспільство
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Журналісти Reuters оприлюднили відео, на якому показано на що перетворився Іловайськ після тижнів запеклих боїв.
Іловайськ стоїть в руїнах /фото facebook.com/sotnja.krym
Журналісти зняли спалену військову техніку, яка стоїть на пустих вулицях міста. Також показані зруйновані та пошкоджені житлові будинки, знищені автобуси та звичайні легкові автомобілі.
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Крім того на відео показані квартали з приватними житловими будинками, від яких залишились тільки руїни.
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