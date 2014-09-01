Іноземні журналісти оприлюднили відео зруйнованого Іловайська

14:39, 01 вересня 2014
Суспільство
0 0

Журналісти Reuters оприлюднили відео, на якому показано на що перетворився Іловайськ після тижнів запеклих боїв.

Іловайськ стоїть в руїнах /фото facebook.com/sotnja.krym

Журналісти зняли спалену військову техніку, яка стоїть на пустих вулицях міста. Також показані зруйновані та пошкоджені житлові будинки, знищені автобуси та звичайні легкові автомобілі. 

Читайте такожОбстановка навколо Іловайська нагнітається для дискредитації командування - радник міністра

Крім того на відео показані квартали з приватними житловими будинками, від яких залишились тільки руїни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter