Іноземні журналісти оприлюднили відео зруйнованого Іловайська

Журналісти зняли спалену військову техніку, яка стоїть на пустих вулицях міста. Також показані зруйновані та пошкоджені житлові будинки, знищені автобуси та звичайні легкові автомобілі.

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Крім того на відео показані квартали з приватними житловими будинками, від яких залишились тільки руїни.