У Луганську та Іловайську йдуть бої, у районі Маріуполя сили АТО мінують територію - Тимчук
08:25, 29 серпня 2014Політика
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У всіх секторах українська армія проводить активні заходи щодо посилення охорони та оборони базових таборів.
REUTERS
Тривають бої в районах населених пунктів Луганськ, Іловайськ, Лутугине, Станиця Луганська.
Про це повідомив координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
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"У всіх секторах українські війська проводять активні заходи щодо посилення охорони та оборони базових таборів, опорних пунктів та інженерного обладнання блокпостів", - йдеться у повідомленні.
Також Тимчук зазначив, що в районі Маріуполя сили АТО проводять інженерно-саперне обладнання місцевості та мінування танконебезпечних напрямків.
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