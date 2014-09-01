ЗМІ: матері тульських строковиків розповіли про примусове підписання контрактів

Про це телеканалу "Дощ" повідомили матері військовослужбовців в/ч 33842. За їх даними, 8 солдатів підписали контракти самостійно, за інших 19 серпня це зробило керівництво в/ч. "Солдат вже завтра можуть відправити у Луганськ", - розповіли їх матері.

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Крім того, вони повідомили, що солдати, а також командири 5-ї роти не виходять на зв'язок вже 2 тижні. За даними матерів, вони перебували на навчаннях в Ростовській області. "Дощ" намагався отримати інформацію про це в комітеті солдатських матерів Тульської області, однак на зв'язок з журналістами, а також з матерями військовослужбовців вони не виходять.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, про 200 строковиків з Ростовської області, яких змушували підписувати контракти, в тому числі і під загрозою псування військових квитків. Цю інформацію підтвердили родичі 18-річного солдата-строковика Андрія Вільховика. Повідомлення про це раніше кілька десятків батьків солдатів надіслали в Комітет солдатських матерів.