Солдат з РФ шантажують і примушують підписувати контракти перед відправкою в Україну - ЗМІ

Про це йдеться в повідомленні "Дождя" з посиланням на родичів 18-річного солдата-строковика Андрія Заставского.

Повідомляється, що сам Заставський проходив строкову службу в Рязанській області, 137 гвардійському парашутно-десантному полку. В кінці липня 2014 року його перевели у військову частину неподалік від селища Гуково Ростовської області, поруч з яким знаходиться однойменний пункт пропуску на україно-російському кордоні.Читайте такожРосійських військових звільняють за відмову їхати "на навчання" - ЗМІ

За словами родичів солдата, днями він подзвонив і повідомив, що його і його товаришів по службі змушують підписувати контракти. Батьки заборонили Заставскому робити це, і він погодився, запевнивши, що не хоче нічого підписувати, так як служити йому залишилося всього два місяці - вже 7 жовтня солдат повинен був би повернутися додому.

Однак увечері того ж дня він зателефонував своїй старшій сестрі і сказав, що підписав контракт, не пояснивши, чому він так швидко змінив свою думку.

На наступний день солдатів зідзвонився з другом, якому детально розповів про те, як змушували підписувати контракти. За словами солдата, йому і його товаришам по службі погрожували і псували квитки. Весь процес Заставский встиг зняти на телефон, але не може відправити відео, так як телефони в частині раптово оголосили забороненим способом зв'язку.Читайте такожУ Ставропольському краї склали список з 400 убитих і поранених російських солдатів

«Капітан сказав таку фразу: ви у мене тепер контрактники, а якщо не підпишете, я все сам підпишу», - повідомила сестра солдата.

Ту ж саму фразу повторювали своїм родичам і інші строковики.

Пізніше сім'я Заставських звернулася в Комітет солдатських матерів і проконсультувалася у юриста, який порадив їм скласти список скарг і направити їх у правові інстанції, а після отримання скарг дзвонити солдату і говорити йому, щоб він і його товариші йшли писати рапорт про розірвання контракту.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня сили АТО затримали 10 російських десантників із 98-ої дивізії Повітряно-десантних військ. Для доказу цього факту штаб АТО поширив відеокадри допитів.

За словами затриманих, їхній батальйон 23 серпня було передислоковано в Ростов-на-Дону, а вже 24 серпня особовий склад був піднятий по тривозі для здійснення маршу, зокрема за допомогою кількох десятків БМД. Як зазначили десантники, лише офіцерам було відомо про маршрут проходження колони.

27 серпня в Мінську президент РФ Володимир Путін заявив, що затримані десантники патрулювали кордон і могли опинитися на українській території.

Самі десантники на прес-конференції, організованій СБУ, повідомили, що не знали, що перебувають на території України, й не збиралися воювати з українськими військовими.

У РНБО заявили, що затримані російські десантники не є військовополоненими.

Проти десантників Слідчим управлінням СБУ почато досудове розслідування за кримінальними провадженнями за фактами скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації, сприяння діяльності терористичної організації) і ч.1 ст.263 ККУ (незаконне поводження із зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами).

Їх утримують у слідчому ізоляторі СБУ у Києві.