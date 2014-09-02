В Одесі на Куликовому полі знайшли схованку з "коктейлями Молотова"

В Одесі на Куликовому полі виявлено сховок з «коктейлями Молотова».

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, працівники комунальних служб під час прибирання в парковій зоні Куликового поля виявили сховок з «коктейлями Молотова», про що одразу повідомили в міліцію.

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«Співробітники слідчо-оперативної групи Приморського районного відділу міліції, кінологи і спеціалісти-вибухотехніки, які прибули на місце події, провели ретельний огляд території і в землі знайшли коробку, в якій містилося три сумки від протигазів. Кожна з них містила по три наповнених змащувальною рідиною півлітрові пляшки. Рідина в пляшках мала характерний запах пально-мастильних матеріалів», - сказали у відділі.

Крім того, як відзначили у відділі, з кожної пляшки стирчала ганчірка, тому, за попередніми даними експертів, вміст пляшок є вибухонебезпечною речовиною. Правоохоронці вилучили всі підозрілі пляшки і направили на експертизу.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.263-1 (незаконне виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення або зміна її маркірування, або незаконне виготовлення бойових запасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв) Кримінального кодексу.

Правоохоронцями проводяться заходи щодо встановлення осіб, які залишили коробку з пляшками, з'ясовуються наміри щодо їх застосування.

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Як повідомляв УНІАН, на Куликовому полі в Одесі навесні проходили мітинги антимайданівців, стояло їх наметове містечко.

2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Крім того, в розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Загалом 2 травня постраждали понад 200 людей, загинули 48 осіб.