На Донбасі через бойові дії без світла залишилися 260 населених пунктів
16:29, 03 вересня 2014Суспільство
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Енергетики намагаються робити все можливе, аби споживачі не відчули наслідки бойових дій.
Частина Донбасу залишилася без світла / Фото УНІАН
В Луганській і Донецькій областях знеструмлені 260 населених пунктів. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив заступник Міністра енергетики і вугільної промисловості Вадим Уліда.
За його даними, станом на ранок 3 вересня на Донбасі в результаті бойових дій пошкоджено 1100 ліній електропередач, понад 4000 трансформаторних підстанцій.
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«260 населених пунктів в Донецькій і Луганській областях залишаються без світла, тому що там стріляють, там мінують підстанції, там валять опори», - сказав Вадим Уліда.
Як запевнив посадовець, енергетики роблять все можливе, аби «споживачі не відчули наслідки бойових дій».
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