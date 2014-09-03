На Донбасі через бойові дії без світла залишилися 260 населених пунктів

В Луганській і Донецькій областях знеструмлені 260 населених пунктів. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив заступник Міністра енергетики і вугільної промисловості Вадим Уліда.

За його даними, станом на ранок 3 вересня на Донбасі в результаті бойових дій пошкоджено 1100 ліній електропередач, понад 4000 трансформаторних підстанцій.

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«260 населених пунктів в Донецькій і Луганській областях залишаються без світла, тому що там стріляють, там мінують підстанції, там валять опори», - сказав Вадим Уліда.

Як запевнив посадовець, енергетики роблять все можливе, аби «споживачі не відчули наслідки бойових дій».