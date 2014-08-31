Конфлікт у Донецькій та Луганській областях наростає – помічник Генсека ООН

Про це сказав помічних із прав людини Генерального секретаря Організації об’єднаних націй Іван Шимонович під час спілкування з журналістами в Харкові, передає кореспондент УНІАН.

«Тенденції в основному непокоять мене, тому що конфлікт наростає, збільшується кількість людських жертв, зростає кількість вимушених переселенців, збільшується кількість людських страждань. Я маю розказати про це Раді безпеки ООН. 23 вересня у Женеві намічено засідання Ради з прав людини, яка буде розглядати ситуацію в Україні», - сказав Шимонович.

Він наголосив, що на Донбасі порушуються як громадянські, політичні та економічні права мешканців.

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«Я думаю, що в доповнення порушення громадянських та політичних прав також порушуються економічні та інші права порушуються: право на охорону здоров’я, право на освіту, право на їжу та воду. На жаль, цей список довгий», - констатував представник ООН.

Шимонович зауважив, що завтра, 1 вересня, планує відвідати Слов’янськ та Святогорськ Донецької області. Представник ООН наголосив, що має інформацію про покращення ситуації з правами людини у звільнених від сепаратистів містах, однак має намір на власні очі це побачити.