При обстрілі двох населених пунктів російськими найманцями загинули люди
13:59, 04 вересня 2014Суспільство
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Російські найманці обстріляли населені пункти Ювілейний і Весела Гора в Луганській області, в результаті чего є загиблі серед мирного населення.
При обстрілі 2-х населених пунктів у Луганській області загинули люди / фото informator.lg.ua
Про це повідомив керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. "Ситуація в містах зони АТО, тимчасово підконтрольних терористам, залишається напруженою", - сказав він.
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"Російські найманці і диверсанти продовжують руйнувати інфраструктуру Донбасу. Зокрема, вони не припиняють обстріл Донецька, Луганська та Алчевська. Вчора бандити також обстріляли селище міського типу Ювілейний у передмісті Луганська, а також населений пункт Весела Гора в Слов'яносербському районі та Єкатеринівку в Краснодонському районі Луганської області. Є жертви серед мирного населення", - повідомив Андрій Лисенко.
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