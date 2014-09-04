За ніч сили АТО знищили не менше 100 бойовиків і військових РФ - Тимчук

За ніч сили АТО знищили не менше 100 бойовиків і російських військовослужбовців.

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Одночасно з перегрупуванням своїх сил, українські війська завдають ударів по скупченням живої сили і техніки противника. Зіткнення відзначалися в районах н.п.Донецьк, Горлівка, Стукалова Балка, Старобешеве, Амвросіївка. Активність російсько-терористичних військ відзначається в Станично-Луганському районі Луганської області", - пише він.

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За словами Тимчука, відзначається зниження активності обстрілу з боку бойовиків і військових РФ, проте зросла кількість вогневих ударів, що наносяться безпосередньо з території Росії.

"З мінометів і РСЗВ БМ-21 «Град» обстріляні позиції українських військ поблизу н.п.Дебальцево, Микитине, Фащівки, Червона Талівка, Гребля", - підкреслює він.

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Також, згідно з даними групи «Інформаційний Опір», з території РФ нанесені удари по позиціях українських військ у районах Веселої Гори, Дмитрівки, Побєди, Валуйського. Обстріл вівся з застосуванням РСЗВ БМ-30 «Смерч». Причому, в районі Побєди з РСЗВ «Смерч» позиції сил АТО обстріляли тричі.