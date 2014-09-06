У Томську протестували проти російської агресії щодо України (фото)

Як повідомляють "Новости в Томске", акція почалася о 18.00 (14.00 за Києвом) біля фонтану на Новособорній площі і зібрала близько 50 осіб, які тримали в руках плакати з написами "Прекратите кошмарить Украину", "Отечество в опасности, наши танки на чужой земле"

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"Існують численні свідчення військової допомоги сепаратистам з боку Росії. Останнім часом все більше підтверджень безпосередньої участі військовослужбовців Росії в бойових діях на території України. Деякі з них уже загинули. У відсутність дозволу Ради Федерації для використання Збройних сил за межами Росії, це прямо порушує Конституцію РФ. Ми вимагаємо припинити порушення закону і зупинити брутальне втручання у справи України", - йдеться в повідомленні активістів.