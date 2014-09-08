Німці радять залучати жінок до роботи в міліції для підвищення довіри до структури

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови, про це йшлося на зустрічі мера Києва Віталія Кличка і представників делегації урядовців, парламентаріїв та поліції Берліна з керівництвом столичного УМВС.

Гості Києва ознайомилися з роботою міліції та обговорили можливі шляхи реформування та підвищення ефективності її роботи.

Представники поліції Берліна звернули увагу керівництва міліції Києва на те, що до роботи в підрозділах МВС необхідно залучати жінок. «Свого часу нам вдалося залучити до служби у поліції Берліна більше жінок. Таким чином, ми відійшли від жорсткої «чоловічої сили», і поліція змогла стати більш інституційною та гуманістичною структурою й отримати вищий рівень довіри громадян», - сказав президент поліції Берліна Клаус Кандт.

За його словами, в Берліні значно підвищити рівень розкриття злочинів по «гарячих» слідах дозволила спеціальна програма. Так, влада та поліція Берліна завдяки постійним зверненням до громадян через ЗМІ з проханнями повідомляти про злочини, свідками яких вони стали, змогла значно скоротити кількість нерозкритих злочинів, зокрема пограбувань приватних помешкань.

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Кандт повідомив, що в Берліні працює інформаційна програма для жителів міста, з якими поліція проводить консультації щодо протидії крадіжкам. «По суті, ми розповідаємо жителям столиці, як потрібно діяти в разі, якщо ви стали свідком або жертвою крадіжки. Також ми інформуємо громадян, які заходи необхідно вживати, аби убезпечити своє помешкання від проникнення злочинців», - зазначив президент поліції Берліна.

Кличко після зустрічі з керівництвом МВС Києва сказав, що вітчизняна система охорони громадського порядку має крок за кроком рухатися до європейських стандартів. «Нам необхідно підвищити ефективність роботи міліції та здійснити модернізацію системи охорони громадського порядку», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, зранку в мерії Києва відбулася зустріч Кличка з делегацією Берліна, на якій було обговорено низку питань життєдіяльності столиць двох держав та шляхи подальшої співпраці двох міст. Кличко після зустрічі у коментарях журналістам зазначив, що питання безпеки киян і гостей міста, боротьба з корупцією, та інвестиції були ключовими питаннями, що обговорювались сьогодні. Серед них велика увага була приділена саме питанню створенню муніципальної міліції Києва.