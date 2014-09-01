МВС і Нацгвардія готує списки до нагородження для силовиків, які брали участь у боях за Іловайськ

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі радник глави МВС Антон Геращенко . Читайте такожЗ оточення під Иловайском вийшли ще 84 бійця АТО

Наказом Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова рядовий спецбатальйону міліції "Дніпро 1" Володимир Парасюк нагороджений іменною холодною зброєю Міністра Внутрішніх Справ за проявлені мужність і хоробрість у бою з противником, а командир батальйону "Донбас" Нацгвардії Семен Семенченко нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня за мужність і бойові заслуги. проявлені при звільненні міст Артемівськ, Попасна, Лисичанськ.Читайте такожЯценюк і Аваков зустрілися в госпіталі з бійцями, які вийшли з оточення під Іловайськом

Як повідомляв УНІАН, бої сил АТО з терористами в Іловайську тривають з 18 серпня. Вже тиждень біля цього міста кілька українських батальйонів перебувають в оточенні бойовиків і російських військових.

29 серпня президент Росії Володимир Путін закликав терористів, яких він назвав «ополченням Новоросії», відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні.

Прес-служба батальйону "Донбас" повідомляла, що вранці 29 серпня силам АТО під Іловайськом висунули ультиматум - здатися або загинути.

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1 вересня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко з посиланням на комбата "Донбасу" Семена Семенченка повідомив, що з оточення під Іловайськом вийшли ще 84 бійця - батальйонів "Дніпро-1", "Донбас" і "Звитязь".

Точних даних про загиблих і узятих у полон українців під Іловайськом немає.