Біженців з Донбасу відправили на Крайню Північ Росії - ЗМІ

Про це пише "Інформатор" із посиланням на джерела в соціальних мережах.

Як зазначається, росіян закликають допомогти переселенцям з України, які приїхали в столицю Комі - місто Сиктивкар.

У пункті тимчасового розміщення біженців в основному діти і жінки.

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Між тим, переселенці розраховували на поселення у регіонах з більш приємним кліматом. Також повідомляється, що в подальшому біженців будуть відправляти на північ республіки у Воркуту.

Як повідомлялося, 2 вересня на Камчатку прибула група українських біженців з 270 осіб.