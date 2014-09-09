Біженців з Донбасу відправили на Крайню Північ Росії - ЗМІ
14:23, 09 вересня 2014Суспільство
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Влада Російської Федерації прийняла розпорядження надіслати біженців з Донбасу до Республіки Комі.
REUTERS
Про це пише "Інформатор" із посиланням на джерела в соціальних мережах.
Як зазначається, росіян закликають допомогти переселенцям з України, які приїхали в столицю Комі - місто Сиктивкар.
У пункті тимчасового розміщення біженців в основному діти і жінки.
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Між тим, переселенці розраховували на поселення у регіонах з більш приємним кліматом. Також повідомляється, що в подальшому біженців будуть відправляти на північ республіки у Воркуту.
Як повідомлялося, 2 вересня на Камчатку прибула група українських біженців з 270 осіб.
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