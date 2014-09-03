Росія відправила біженців з Донбасу на Камчатку (фото)
20:16, 03 вересня 2014Суспільство
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Вчора на Камчатку прибула група українських біженців з 270 осіб, серед яких 82 дитини.
Українські біженці прибули до Петропавловська-Камчатського / камчатка.рф
Літак з українцями, серед яких переважно мешканці Донецької та Луганської областей, слідував маршрутом Сімферополь - Чита - Петропавловськ-Камчатський, пише урядовий портал Камчатського краю РФ.
Читайте такожУкраїнців у Росії змушують отримати статус біженця і заселяють ними Сибір - РНБОЗа словами заступника голови уряду Камчатського краю Валерія Карпенко, для біженців заготовлені робочі місця, серед яких вакансії енергетиків, будівельників, працівників освіти тощо.
Всього, згідно з квотою федеральної міграційної служби краю, планується прийняти до 800 громадян (приблизно по 150 чоловік в місяць), які прибули з території України у зв'язку з воєнними діями, наголошується в повідомленні.
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