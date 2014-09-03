Росія відправила біженців з Донбасу на Камчатку (фото)

Літак з українцями, серед яких переважно мешканці Донецької та Луганської областей, слідував маршрутом Сімферополь - Чита - Петропавловськ-Камчатський, пише урядовий портал Камчатського краю РФ.

Читайте такожУкраїнців у Росії змушують отримати статус біженця і заселяють ними Сибір - РНБОЗа словами заступника голови уряду Камчатського краю Валерія Карпенко, для біженців заготовлені робочі місця, серед яких вакансії енергетиків, будівельників, працівників освіти тощо.

Всього, згідно з квотою федеральної міграційної служби краю, планується прийняти до 800 громадян (приблизно по 150 чоловік в місяць), які прибули з території України у зв'язку з воєнними діями, наголошується в повідомленні.