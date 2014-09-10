Жителі Нової Каховки вирили більше трьох кілометрів окопів з боку Криму

18:42, 10 вересня 2014
Суспільство
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Жителі міста Нова Каховка Херсонської області за 3 дні вирили більше 3 км окопів для оборонних споруд з боку анексованого Росією Криму.

Жители Новой Каховки выкопали 3 км окопов / фото 0629.com.ua

Як передає кореспондент УНІАН, починаючи з 7 вересня близько 500 представників громадських організацій, військових і правоохоронців в цілях захисту міста риють і зміцнюють протитанкові окопи.

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За словами начальника Новокаховського міськвідділу міліції Володимира Калашника, ці окопи залишаться тренувальним табором, але, в разі необхідності, вони дійсно згодяться для захисту міста і Північно-Кримського каналу.

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