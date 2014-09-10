У Херсонській області підготують 93 бомбосховища

Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної державної адміністрації. Зокрема, органи влади перевірили 138 існуючих на території області захисних споруди цивільного захисту, 45 з яких абсолютно непридатні для розміщення населення при загрозі воєнних конфліктів. Решта 93 об'єкти будуть приведені в повну готовність і забезпечені запасами медикаментів, води і їжі.

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За словами начальника управління житлово-комунального господарства обладміністрації Інни Трибух, існуючі захисні споруди зможуть вмістити до 495 тис. осіб. «Почувши такий сигнал, люди негайно треба включити гучномовець, радіоприймач або телевізор і слухати повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій. Вислухавши повідомлення, кожен громадянин повинен діяти без паніки і метушні у відповідності з отриманими вказівками»,- повідомив виконуючий обов'язки начальника управління з питань цивільного захисту обладміністрації Василь Загвойский.

Також повідомляється, що покажчики з розташуванням бомбосховищ будуть нанесені на тротуари по всьому місту.