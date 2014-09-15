До звільнених від бойовиків міст на Донбасі вже повернулися майже 40 тисяч жителів

Майже 40 тис. жителів сходу України вже повернулися до звільнених від бойовиків міст.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на керівника відомства Сергія Бочковського.

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“Вперше за останні декілька днів спостерігається зменшення кількості переселених людей з районів проведення АТО. Мова йде про реверсне переміщення людей - жителі сходу України повертаються додому. Так, за минулу добу у місця постійного проживання повернулося 2 тис. 281 особа, з яких значна частка саме у Донецьку область – 1 тис. 863 особи. Загалом, за даними Міжвідомчого координаційного штабу, до рідних домівок вже повернулося 39 тис. 550 осіб”, - поінформував Бочковський.

Голова ДСНС зазначає, що люди починають повертатися додому у зв’язку з поступовим відновленням інфраструктури зруйнованих міст та відновленням життєдіяльності на звільнених територіях сходу України.

“Найвищі показники реверсного переміщення зафіксовано саме з міста Києва – 23 тис. 404 особи, Харківської – 6021 особа, Одеської – 2720 осіб та Запорізької областей – 1475 осіб. Інші регіони мають дещо нижчі показники, проте повернення людей фіксується з кожної області України”, - зазначив Бочковський.

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Голова ДСНС України також повідомив, що, незважаючи на повернення громадян додому, ще є люди, які на певний час покидають свої міста. Проте це число з кожним днем зменшується, додав він.

“Якщо раніше ми фіксували за добу тисячі переміщених осіб, то за минулу добу з районів проведення АТО та тимчасово окупованої території АР Крим перемістилося лише 391 особа, з яких 109 дітей та 94 інваліди. Всього станом на сьогодні маємо 268 тис. 520 переміщених осіб, що майже на три тисячі менше, ніж було 13 вересня – 271тис. 614 осіб», - сказав Бочковський.