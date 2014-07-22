У 13 звільнених від бойовиків містах відновили телефонний зв'язок і доступ до Інтернету

У 13-ти звільнених від бойовиків українських містах відновлено телефонний зв’язок та доступ до Інтернету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У звільнених від терористів українських містах відновлюється зв’язок. Нещодавно було відновлено телефонний зв’язок та доступ до мережі Інтернет у населених пунктах: Краматорськ, Красноармійськ, Мар’їнка, Слов’янськ, Селідове, Добропілля, Димитрове, Святогірськ, Красний Лиман, Велика Новосілка, Олександрівка, Новий Світ, Дружківка», - зазначив він.

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Також Лисенко повідомив, що «було відновлено міжнародний та міжміський телефонний зв’язок у Олександрівці, районних центрах Горлівка та Добропілля».