У Харкові через повідомлення про мінування станції метро евакуйовані 75 осіб

Як повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Харківській області, інформація про закладення вибухівки надійшла в міліцію сьогодні, 16 вересня, близько 12.25.

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На місці події працювали керівництво харківської міліції, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, вибухотехнічна та кінологічна служби. Обстеження станції і прилеглої території тривало кілька годин, була оглянута територія площею понад 5 тис. кв. м.

Жодних вибухових пристроїв чи інших небезпечних предметів та речовин виявлено не було. В даний час міліція встановлює осіб, причетних до скоєння вказаного вище правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, протягом липня-вересня невідомі зробили більше 10 повідомлень про мінування станції метро «Завод ім. Малишева», біля якої знаходиться завод, що виробляє танки і БТРи для української армії і Нацгвардії. Жодного разу інформація про наявність вибухівки не підтверджувалася.