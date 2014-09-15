У Кременчуці зі школи евакуювали 800 дітей через повідомлення про замінування

10:40, 15 вересня 2014
Суспільство
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У Кременчуці (Полтавська обл.) через повідомлення про замінування школи №20 було евакуйовано близько 800 дітей.

школа

Про це УНІАН повідомили в міському відділі міліції Кременчука.

За даними правоохоронців, вранці в понеділок, 15 вересня, невідома жінка зателефонувала до оперативних служб і повідомила про замінування навчального закладу.Читайте такожВибухових пристроїв на львівському бронетанковому заводі та заводі „Лорта” не виявлено

За даними міського відділу освіти, як тільки в школі дізналися про замінування, вчителі вивели дітей із приміщення на стадіон. Пізніше було вирішено учнів старших класів відпустити додому, а молодші учні разом із педагогами очікують закінчення уроків і будуть передані батькам.

Зараз міліція й рятувальники проводять обстеження території школи. На місці працюють фахівці ДСНС, міліції та швидкої медичної допомоги.

Координацію процесу здійснює начальник міліції міста Денис Захарченко.

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