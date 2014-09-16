Російські військові продовжують обстріл Донецька з важкої артилерії, є жертви

17:40, 16 вересня 2014
Суспільство
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У Донецьку ситуація залишається критичною.

REUTERS

Російські військові та бойовики продовжують обстрілювати з важкої артилерії житлові райони Донецька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У Донецьку ситуація залишається критичною, терористи та російські військові не припиняють обстрілювати Куйбишевський та Київський райони з важкої артилерії», - зазначив він.

Лисенко наголосив, що «є руйнування житлових будинків, інфраструктури, є жертви і постраждалі серед мирного населення».

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