Російські військові продовжують обстріл Донецька з важкої артилерії, є жертви

Російські військові та бойовики продовжують обстрілювати з важкої артилерії житлові райони Донецька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У Донецьку ситуація залишається критичною, терористи та російські військові не припиняють обстрілювати Куйбишевський та Київський райони з важкої артилерії», - зазначив він.

Лисенко наголосив, що «є руйнування житлових будинків, інфраструктури, є жертви і постраждалі серед мирного населення».