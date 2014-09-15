У Донецьку знову обстрілюють житлові райони
20:09, 15 вересня 2014Політика
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У Донецьку почався обстріл Куйбишевського та Петровського районів міста.
У Донецьку поновилися обстріли / 62.ua
Зокрема, снаряди потрапили в СТО і похоронне бюро поруч із «Солді» на Доці в Куйбишевському районі. Користувачі соціальних мереж пишуть, що вбиті двоє мирних громадян.
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Зафіксовано також попадання снарядів по вул. Матросова і Цимлянскій, 21 - 24: у двори будинків потрапили осколки. На вул. Фрунзе - велика воронка, повідомляє 62.ua.
У Петровському районі снаряди впали в районі ринку "Трудовскі", терикон шахти і АЗ «Лукойл», район складів на територію психлікарні.
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