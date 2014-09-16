У Луганську бойовики погрожують "націоналізувати" підприємства, що не сплачують "данину"

17:56, 16 вересня 2014
Суспільство
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Бойовики у Луганську планують «націоналізувати» підприємства, власники яких не сплачують побори.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожТерористи хочуть націоналізувати квартири в Донецьку (відео)«У Луганську терористи мають намір «націоналізувати» підприємства, керівники або власники яких відмовляються сплачувати «побори» на так званих «добровільних» засадах», - зазначив він.

Читайте такожБойовики отримали від ФМС РФ списки українських біженців для "націоналізації" їхніх квартирЯк повідомляв УНІАН, у Краснодоні бойовики так званої "ЛНР" запровадили власні умови для роботи приватного бізнесу, вимагаючи від підприємців сплачувати "данину".

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