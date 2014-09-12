У Краснодоні бойовики змушують підприємців сплачувати "данину"
09:37, 12 вересня 2014Суспільство
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У Краснодоні бойовики так званої "ЛНР" запровадили власні умови для роботи приватного бізнесу.
REUTERS
Як пише "Інформатор" із посиланням на місцевих жителів, "такса" з кожного підприємця в Краснодоні становить 1000 гривень.
Крім того, бойовики вимагають 20% щомісячного прибутку.
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Як повідомляв УНІАН, Федеральна міграційна служба Росії надала бойовикам в Луганській і Донецькій областях списки українців, які оформили статус біженця при виїзді в РФ під час АТО, для "націоналізації" їх помешкань.
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