У Краснодоні бойовики змушують підприємців сплачувати "данину"

Як пише "Інформатор" із посиланням на місцевих жителів, "такса" з кожного підприємця в Краснодоні становить 1000 гривень.

Крім того, бойовики вимагають 20% щомісячного прибутку.

Читайте такожТерористи хочуть націоналізувати квартири в Донецьку (відео)Якщо магазин або точка на ринку з якоїсь причини не працюють належним чином, такі об'єкти "націоналізують".

Як повідомляв УНІАН, Федеральна міграційна служба Росії надала бойовикам в Луганській і Донецькій областях списки українців, які оформили статус біженця при виїзді в РФ під час АТО, для "націоналізації" їх помешкань.