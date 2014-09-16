РНБО: Гуманітарну допомогу в Луганську розкрадають та продають у магазинах

У Луганську в магазинах продається розкрадена гуманітарна допомога, а бензин коштує 20 грн за літр

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У Луганську ситуація критична. Пенсії та зарплати не виплачуються, не працюють банкомати. Аптеки продають медикаменти за завищеними цінами. Бензин продається по 20 гривень за літр. Гуманітарну допомогу розкрадають, а потім перепродають у магазинах», - заявив він.