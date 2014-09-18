У Донецьку бойовики звільнили з посади ректорів трьох ВУЗів

Про це повідомив один з місцевих громадських активістів, колишній викладач Донецького національного університету.

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За його словами, "звільнені із займаної посади" ректори Донецького медичного університету, Донецького університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського та Донецького національного університету.