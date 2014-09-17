У Луганську озброєні люди захопили університет і арештували проректора

Про це ректор університету Віталій Курило написав на своїй сторінці в соцмережі. За його словами, 16 вересня в Луганську відбулося остаточне захоплення корпусів університету озброєними людьми.

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"Ділять кабінети і майно, призначають на посади людей, прізвища яких досі були невідомі. Почалися арешти викладачів. Вже кілька днів під арештом перебуває проректор Дмитро Ужченко. Загрожують іншим", - написав ректор.

За його інформацією, університет налагоджує свою роботу в Старобільську, почалися вступні випробування на перший курс і старші курси, через тиждень - прийом в аспірантуру, майже всі викладачі вийшли на зв'язок і почали працювати.