На Луганщині російський "козак" влаштував стрілянину під час роздачі гуманітарної допомоги

Як пише "Інформатор" з посиланням на місцевих жителів, стріляв один з російських козаків.

«Йому здалося, що допомогу роздають неправильно. Як робити це правильно, він уточнювати не став», - розповів один з очевидців.

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