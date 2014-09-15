Бойовики "ЛНР" хочуть заборонити ввезення до області продуктів з України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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Читайте такожБойовики Стаханова оголосили про вихід з "ЛНР""Це не дозволяє задовольнити потреби мешканців міста у продовольчих товарах. Натомість терористи планують заборонити завезення продуктів з інших регіонів України на користь продукції з Російської Федерації", - сказав Лисенко.

Як повідомлялось, бойовики блокують поставки гуманітарної допомоги до Луганська.