З установ соцзахисту в зоні АТО евакуйовані всі діти

Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян, які переміщуються з районів проведення АТО і тимчасово окупованої території.

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Також наголошується, що обласні, міські та районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді піклуються про 18465 сімей внутрішньо переміщених осіб, у яких виховуються 21900 дітей.

"Для вирішення питань, з якими звертаються сім'ї, працівники центрів вивчають потреби та надають їм відповідні соціальні послуги та допомогу", - йдеться в повідомленні.