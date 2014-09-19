З установ соцзахисту в зоні АТО евакуйовані всі діти
11:43, 19 вересня 2014Суспільство
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Із закладів соціального захисту дітей (притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації), розташованих у районах проведення АТО, евакуйовані всі діти.
REUTERS
Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян, які переміщуються з районів проведення АТО і тимчасово окупованої території.
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Також наголошується, що обласні, міські та районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді піклуються про 18465 сімей внутрішньо переміщених осіб, у яких виховуються 21900 дітей.
"Для вирішення питань, з якими звертаються сім'ї, працівники центрів вивчають потреби та надають їм відповідні соціальні послуги та допомогу", - йдеться в повідомленні.
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