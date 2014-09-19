У Харкові німецька організація побудує модульні будинки для переселенців

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, будівництвом модульних будинків для переселенців із зони проведення антитерористичної операції займеться німецька урядова організація.

За відомостями міськради, німецька делегація прибула до Харкова для початку реалізації проекту з надання житла мешканцям Донецької та Луганської областей в зимовий період. Сьогодні відбулася зустріч заступника Харківського міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста Ігоря Терехова з представниками відділу з гуманітарної допомоги Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) Вольфгангом Келішем і Фрідріхом Хонерляйном.

За словами Келіша, в побудованих модулях зможе розміститися 400 осіб, ще 100 зможе прийняти відремонтований дитячий садочок. За його словами, у сімей, які проживатимуть в модульних будинках довгостроково, буде своя спальня і вітальня. Крім того, на території будинку розмістяться кухонні блоки, санвузли з душовими кабінами, дитячі ігрові кімнати, кімнати для навчання. У всіх приміщення будуть теплоізоляція та опалювання.

Тим переселенцям із зони АТО, які потребуватимуть нічлігу на кілька днів, пропонуватимуть ліжко-місце в загальній кімнаті. Кімнати в нових будинках, в першу чергу, надаватимуть сім'ям, які залишилися без житла, і батькам з маленькими дітьми.

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До кінця цього року в місті планується побудувати кілька модульних будинків і реконструювати колишній дитячий садок загальною площею більше 2 тис. кв.м.

У свою чергу Терехов запевнив німецьку сторону, що місто надасть для будівництва все необхідне, зазначивши при цьому, що міська влада Харкова створює максимально комфортні умови для проживання вимушених переселенців з Донбасу.

Довідка УНІАН. Під час візиту в Україну Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель в ході зустрічі з Президентом України Петром Порошенко заявила про готовність Німеччини надати Україні гуманітарну допомогу у розмірі 25 млн євро. Технічними та організаційними питаннями доручено займатися урядовій організації - Німецькому товариству міжнародного співробітництва (GIZ).