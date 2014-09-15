Росіяни обурені нахабством біженців з Донбасу і вже говорять про зворотний гуманітарний коридор

В місто Грязовець Вологодської області (Російська Федерація) надійшла група переселенців з України. Місцеве населення здивоване нахабством приїжджих та "обіцяє" відкрити гуманітарний коридор назад, пише Informator.

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«Привезли біженців. Дають грошову допомогу у 800 рублів на добу на людину. Безкоштовне триразове харчування. Їм пропонують влаштовуватися на заводи «учнями» з зарплатою по 8-10 тисяч, з перспективою росту - відповідають, що мало.

Роботу хочуть тільки біля обласного центру, в найбільш розвинених районах Вологди. Вони (переселенці) отримують 24 тисячі допомоги, так ще й просять зарплату по 40 тис. рублів. Хоча у місцевих жителів середня зарплата 12 тис. рублів. Жителі обурені, кажуть, якщо вам мало, - відкриємо гуманітарний коридор у зворотному напрямку і вдалої дороги. Тут своїх працівників звільняють по 3-5 чоловік, щоб оформляти біженців», - повідомив по телефону місцевий житель, громадянин РФ.

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Нагадаємо, у Вологодській області Росії діє міграційний центр для мігрантів з України.

Як повідомлялося раніше, близько двохсот вимушених переселенців з України були дезінформовані і опинилися у важкому становищі в Якутії: без документів, практично без грошей, без роботи і чітких перспектив напередодні суворої зими. Перед відправкою співробітники Федеральної міграційної служби надали переселенцям неправдиву інформацію про те, що Республіка Саха входить до числа регіонів, де реалізується програма підтримки добровільного переселення співвітчизників, що проживають за кордоном.