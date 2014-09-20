Третій "гуманітарний конвой" із Росії прибув до Донецька

На околиці Донецька прибув третій конвой з російською «гуманітарною допомогою», передає РИА Новости.

Автомобілі стали на стоянку, розвантаження машин поки не почалося.

Близько 30 автомобілів російського «гуманітарного конвою» перетнули кордон з Україною на пропускному пункті в Ростовській області, де раніше пройшли митний контроль.

Усього третій конвой складається з приблизно 200 автомобілів. Вантаж включає воду, продукти харчування, генератори. Акцент зроблено на медикаменти. Спочатку виїхала перша партія в 70 машин.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня в РНБО заявили, що Україна не одержала жодних офіційних даних про склад і маршрут третього «гуманітарного конвою» РФ.

Читайте такожМЗС: Україна вимагає від РФ припинити провокації з гуманітарним конвоєм

Довідка УНІАН. Першу колону у складі 280 вантажівок з «гуманітарною допомогою» на Донбас влада Росії направила в односторонньому порядку. 22 серпня російські «КамАЗи» прорвалися через український пункт пропуску «Ізварине», який контролюється бойовиками.

24 серпня в Міністерстві оборони України заявили, що на вантажівках російського «гуманітарного конвою» було вивезено устаткування українських стратегічних підприємств.

Другий російський "гуманітарний конвой" в'їхав на територію України, окуповану російською армією і проросійськими терористами, 13 вересня.

Наступного дня прес-секретар Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий повідомив, що другий російський «гуманітарний конвой» з 216 машин уже покинув територію України через пункт пропуску "Ізварине" Луганської області.

МЗС України поставило вимогу до Росії припинити провокації з так званими «гуманітарними конвоями».