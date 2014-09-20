РНБО не знає, що привіз в Донецьк третій "гуманітарний конвой" із Росії

У Раді безпеки та оборони України не мають інформації, який саме вантаж доставив у Донецьк третій російський «гуманітарний конвой».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий, відповідаючи на запитання журналістів.

"Оскільки пункт пропуску "Ізварине" знаходиться під контролем терористів, там немає ані наших митників, ані прикордонників.

Відповідно, російська сторона в порушення норм міжнародного законодавства визначає сама вміст цих вантажів. Нам нічого не відомо про вміст вантажу", - сказав Польовий.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські ЗМІ повідомили, що зранку на околиці Донецька прибув третій конвой з російською «гуманітарною допомогою».

Близько 30 автомобілів російського «гуманітарного конвою» перетнули кордон з Україною на пропускному пункті в Ростовській області.

«Усього третій конвой складається з приблизно 200 автомобілів. Вантаж включає воду, продукти харчування, генератори. Акцент зроблений на медикаменти», - повідомляли ЗМІ.