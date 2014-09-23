Янукович переоформив свій авіапарк на фірму в офшорній зоні

Як повідомляє ТСН.uа., літак і 2 вертольоти зникли з українського реєстру, якы ще на початку року значилися за фірмою "Центравіа".

Читайте такожЯнукович і Ко розкрадали 150 млрд гривень щорічно за допомогою держзакупівельПісля втечі Віктора Януковича його літак бачили на віп-майданчику московського аеропорту "Внуково". Там він і зараз.

При цьому колишній президент плутає сліди, саме 30 червня президентський "Фалькон" змінює реєстрацію, а 18 липня перейменовуються і вертольоти. З тих пір авіапарк прописаний вже не в Україні, а на британському острові Мен, який є відомим офшором.

Власником українського авіапарку тепер значиться не "Центравіа", а фіктивна фірма "Бутік авіейшн лімітед", зареєстрована в будинку на околиці столиці острова - місті Дуглас. З установчих документів фірми стало відомо, що компанію створили лише 24 квітня. Заснували її Дебора Лін Хаммонд і Ніколь Хьюсон. Обидві жінки працюють у фірмі, яка вчить багатих клієнтів ухилятися від сплати податків.

Таким чином з'ясувалося, що Віктор Янукович не продавав свій авіапарк, а навпаки переоформив його на офшорну компанію, щоб правоохоронцям складніше було знайти і конфіскувати майно.