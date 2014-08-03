Янукович та його оточення розуміють, що стали заручниками Путіна – радник Авакова

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв`ю Радіо Свобода.

За його словами, Янукович та його прибічники побоюються, що проти них будь-коли можуть відкрити кримінальні справи в Росії і забрати ті гроші, що в них залишилися.

”Багато з них думають про переїзд у дружні країни типу Казахстану чи Білорусі. Але вони бояться, що за певних обставин Казахстан чи Білорусь можуть їх видати Україні”, - наголосив Геращенко.

Крім того, він розповів, що зараз люди з оточення Януковича фінансують війну значно менше – тепер цим здебільшого переймається сам Путін та вся Російська Федерація.

Так, за інформацією радника МВС, президент РФ доручив безпосередньо міністру оборони Шойгу передавати зброю в величезній кількості.

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”Ви ж не думаєте, що якийсь прапорщик вирішує, чи передати 20 танків чи установки ”Бук”. Все це вирішується на найвищому рівні. А фінансування відбувається з таємних фондів Російської Федерації – в них там коштів вистачає”, - запевнив Геращенко.

Він також розповів, що політичні втікачі вивезли з України колосальні суми.

”Ці люди грабували та отримували відкати на величезні суми. Мінімум – це сотні мільйонів доларів для таких людей як Ставицький та Пшонка. У Віктора Януковича та його сина Олександра ці суми перевищували мільярди доларів”, - підкреслив радник МВС.

”Ні для кого не є таємницею, що саме родина Януковича та її клеврети сприяли сепаратистським рухам протягом березня та квітня. Потім, коли це набуло характеру тероризму, хтось із них продовжив фінансування, але є і ті, хто жахнувся того, що там почалося”, - відзначив Геращенко.

Він також розповів, що кошти, які ці особи вивезли готівкою, шансів повернути немає. За твердженням радника МВС, вони будуть витрачатися цими громадянами на відкуп від російських органів правопорядку.

”Ми знаємо, що зараз ФСБ та Слідчий комітет Росії активно шукає привід, як отримати від них гроші”, - наголосив він.

Крім того, Геращенко повідомив, що ті рахунки, які політичні втікачі виводили, силові органи можуть відслідковувати. Також частина тих активів, які не встигли вивезти, наразі заморожена.

”А щодо нерухомості та промислових підприємств – то ці питання вирішуються, і на майно буде накладено арешт”, - підсумував він.