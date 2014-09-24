39 населених пунктів України залишилися без світла через негоду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як наголошується в повідомленні, в Дніпропетровській області знеструмлено 22 населених пункти, у Київській - частково 6, Чернігівській - 5, Одеській - 4 та Запорізькій - частково 2.

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Як повідомляв УНІАН, синоптики прогнозують, що цього тижня в Україні будуть йти рясні дощі, а також буде спостерігатися сильний вітер.