39 населених пунктів України залишилися без світла через негоду
09:16, 24 вересня 2014Суспільство
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У ніч на середу, 24 вересня, через погодні умови було знеструмлено 39 населених пунктів у п'яти областях України.
Найбільше постраждала Дніпропетровська область / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Як наголошується в повідомленні, в Дніпропетровській області знеструмлено 22 населених пункти, у Київській - частково 6, Чернігівській - 5, Одеській - 4 та Запорізькій - частково 2.
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Як повідомляв УНІАН, синоптики прогнозують, що цього тижня в Україні будуть йти рясні дощі, а також буде спостерігатися сильний вітер.
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