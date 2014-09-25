Негода знеструмила більше 600 населених пунктів

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, без електропостачання залишися: в Запорізькій області 240 населених пунктів, у Донецькій – 112 н.п., у Полтавській – 89 н.п., АР Крим – 80 н.п., у Дніпропетровській – 36 н.п., у Луганській - 28 н.п., у Херсонській – 17 н.п., в Одеській - 3 н.п., у Кіровоградській - 2 н.п. та в Черкаській області один населений пункт.

Читайте також39 населених пунктів України залишилися без світла через негоду

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.