Негода знеструмила 43 населені пункти в Україні

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У ніч з 22 на 23 вересня, внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 43 населених пунктів (у тому числі 20 – частково) у чотирьох областях", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, в Одеській області знеструмлено 27 населених пунктів (частково – 9), у Львівській – 12 (частково – 8), Київській – 3 (частково 2).

Окрмі того, частково знеструмлено місто Дніпропетровськ.

Читайте такожПогода цього тижня різко зміниться, очікуються сильні дощі та вітер До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, додали в прес-службі.

За інформацією Гідрометцентру, 23-24 вересня в Україні складні погодні умови: пройдуть дощі, на півдні та сході місцями з грозами; 23 вересня у північних, центральних областях та в південній частині, 24 вересня у східній половині сильні дощі, у східних, Запорізькій, Дніпропетровській областях місцями дуже сильні дощі.