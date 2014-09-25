У Маріуполі ліквідують наслідки потужного урагану (фото)
Сьогодні вранці мешканці Маріуполя та комунальні служби міста продовжили усувати наслідки стихії, яка налетіла на місто вчора.
За повідомленням працівників Комунального підприємства "Зеленбуд", вони приступили до прибирання вулиць міста від повалених дерев з 6 ранку вчорашнього дня, працювали до 7-ї вечора. Сьогодні до роботи приступили в 5.00. За їх словами, на 11 годин дня у місті прибрано близько 300 дерев.
Читайте такожНегода знеструмила більше 600 населених пунктів Як повідомили 0629 у виробничому відділі КП "Зеленбуд", в даний час співробітники на розпилюванні знесених ураганом аварійних дерев в зелених зонах.
Читайте такожНа Маріуполь налетів потужний ураган. У місті немає світла, обірвані дроти та повалені дерева"В даний час ми працюємо у Жовтневому районі по пр. Леніна, Будівельників, в Приморському район вздовж пр. Нахімова разом з ТТУ працюємо для відновлення контактної мережі", - повідомили в "Зеленбуді".
Дорожна частина "Зеленбуду" зараз проводить прибирання сміття з проїжджоїчастини на пр. Леніна і чистить зливні каналізації по вул. Артема, площі Кірова, пр. Нахімова, пр. Луніна.