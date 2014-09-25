У Маріуполі ліквідують наслідки потужного урагану (фото)

За повідомленням працівників Комунального підприємства "Зеленбуд", вони приступили до прибирання вулиць міста від повалених дерев з 6 ранку вчорашнього дня, працювали до 7-ї вечора. Сьогодні до роботи приступили в 5.00. За їх словами, на 11 годин дня у місті прибрано близько 300 дерев.

Читайте такожНегода знеструмила більше 600 населених пунктів Як повідомили 0629 у виробничому відділі КП "Зеленбуд", в даний час співробітники на розпилюванні знесених ураганом аварійних дерев в зелених зонах.

Читайте такожНа Маріуполь налетів потужний ураган. У місті немає світла, обірвані дроти та повалені дерева"В даний час ми працюємо у Жовтневому районі по пр. Леніна, Будівельників, в Приморському район вздовж пр. Нахімова разом з ТТУ працюємо для відновлення контактної мережі", - повідомили в "Зеленбуді".

Дорожна частина "Зеленбуду" зараз проводить прибирання сміття з проїжджоїчастини на пр. Леніна і чистить зливні каналізації по вул. Артема, площі Кірова, пр. Нахімова, пр. Луніна.