На українські міста налетіли бурі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, вчора, 23 вересня, близько 18.30, на вулиці Бортнянського у Львові під натиском сильних поривів вітру впало дерево, яке перегородило дорогу. Внаслідок падіння дерева постраждало троє перехожих.

Двоє постраждалих після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовились, а травмована жінка в стані середньої тяжкості госпіталізована в нейрохірургічне відділення лікарні швидкої допомоги.

У Запорізькій області внаслідок негоди (грози, урагану й шквального вітру з поривами до 40 м/с) станом на сьогоднішній ранок було знеструмлено 335 населених пунктів: 298 – повністю і 37 – частково.

Читайте такожСмерч на Рівненщині позривав дахи з півсотні будинків (фото, відео)Як повідомили УНІАН у ВАТ «Запоріжжяобленеорго», «від шквального вітру, що на відкритій території з корінням виривав дерева, найбільше постраждали Вільнянський, Оріхівський, Мелітопольський, Михайлівський і Запорізький райони області, де ураган позбавив енергопостачання 51, 45, 42, 30 і 28 населених пунктів відповідно».

Також від ураганного вітру істотно постраждали Маріуполь і Севастополь. У Маріуполі шквальний вітер і злива залишили без світла і води сотні будинків. У Севастополі вітер позвалював дерева, а дощем затопило дороги, повідомляють Севастопольські новини.