У Донецькій області відновлено електропостачання 57 населених пунктів

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДТЕК, у роботах брали участь 569 енергетиків у складі 222 бригад з використанням 169 одиниць техніки.

Так, частково відновлено електропостачання селища Юнком у місті Єнакієвому, заживлені хлібозавод і насосна станція, знеструмлені 24 вересня через негоду. Таким чином, всі райони міста підключені до електрики. Також повністю відновлено електропостачання міст Дебальцеве і Дзержинськ. У Донецьку відновлено електропостачання селища Авдотьїне в Ленінському районі, мікрорайону Іванівка в Київському районі і мікрорайону Застанційний у Куйбишевському районі міста.

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Проте залишається знеструмленою насосна першого підйому Південно-Донбаського водогону – вода не надходить на Червоноармійську і Великоанадольську фільтрувальні станції. Також знеструмлені Донецька фільтрувальна станція, Новостожковський водопровідний вузол, Кіровський водопровідний вузол. Відновити електропостачання цих об`єктів неможливо через безперервні бої в районі пошкодження ліній і підстанцій.

Частково знеструмлені міста Амвросіївка, Авдіївка, Зугрес, Шахтарськ, Вуглегірськ, Горлівка, Макіївка, Ясинувата, Маріуполь і Донецьк.

26 вересня бригади Горлівського, Східного, Авдіївського, Торезького, Шахтарського, Дебальцевського, Сніжнянського, Харцизького, Старобешівського, Ясинуватського, Тельмановського, Єнакіївського РЕМ ДТЕК Донецькобленерго не мали можливості проводити ремонтно-відновлювальні роботи через бойові дії, зазначається у повідомленні.