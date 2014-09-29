На мітингу біля постамента пам'ятника Леніну в Харкові затримали чоловіка з пістолетом

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, сьогодні вранці під час мітингу чоловік кілька разів вистрілив в одного з його учасників.

Зловмисника затримали, доставили до найближчого райвідділу міліції.

В нього вилучили пістолет травматичної дії.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство вчинене із застосуванням зброї), що передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Читайте такожКернес обіцяє відновити знесений в Харкові пам'ятник ЛенінуНайближчим часом затриманому буде оголошено про підозру у вчиненні цього правопорушення та вирішиться питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня під час кількатисячного мітингу в центрі Харкова на площі Свободи активісти звалили 8-метровий пам'ятник В.Леніну з постаменту. Ввечері цього ж дня голова Харківської ОДА Ігор Балута видав розпорядження про вилучення даного пам’ятника з реєстру пам’яток та демонтаж монумента, про що повідомив на брифінгу.

Вранці 29 вересня рештки скульптури прибрали комунальні служби. До постаменту, де стояла скульптура, почали сходитися люди, як ті, що схвалюють повалення монумента, так і ті, хто проти. Частина людей похилого віку з георгієвськими стрічками на одязі.

Між двома чоловіками сталася словесна перепалка, після чого чоловік з георгієвською стрічкою дістав пістолет і почав погрожувати оточуючим.

Його затримали присутні на мітингу та передали працівникам міліції.