Сьогодні - 73-тя річниця початку масових вбивств у Бабиному Яру

Напередодні в Києві з'явилися оголошення. що приписували мешканцям міста - євреям з'явитися зранку 29 вересня на перехресті вулиць Мельникова та Дегтярівської. "Хто не з'явиться - буде розстріляний", стверджувалося в оголошенні.

Однак коли київські євреї прибували на місце, їх роздягали, жорстоко били і гнали до місця розстрілу. Тільки за перші два дні в Бабиному Яру загинуло понад 30 тисяч людей. Всього, за оцінками істориків, за два роки там було вбито понад 150 тисяч людей - євреїв, ромів, українських націоналістів, комуністів та інших.

Вчора в Києві було проведено марш пам'яті жертв Бабиного яру "Без пам'яті немає майбутнього". Сьогодні у вшануванні пам'яті жертв нацизму взяли участь найвищі посадовці України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, президент України Петро Порошенко сьогодні поклав квіти до пам’ятника громадянам і військовополоненим, розстріляним німецькими нацистами у Бабиному Яру.

Присутні вшанували пам'ять жертв розстрілів хвилиною мовчання.