Порошенко: Україна ніколи не допустить відновлення фашизму

Президент України Петро Порошенко у Національному заповіднику «Бабин Яр» взяв участь у церемонії вшанування жертв трагедії Бабиного Яру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, президент поклав квіти до пам’ятника громадянам і військовополоненим, розстріляним німецькими фашистами у Бабиному Яру.

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Присутні вшанували пам'ять жертв розстрілів хвилиною мовчання.

Говорячи про уроки трагедії Бабиного Яру, глава держави зазначив, що сьогоднішній день - нагадування всьому світу про те, як небезпечна війна, як необхідно цінувати мир.

«Україна ніколи не допустить відновлення фашизму, переслідування за національністю, розколу країни за мовою, вірою або будь-якою іншою ознакою. Україна єдина і залишатиметься єдиною», - заявив президент.

Глава держави наголосив на тому, що «тільки єдина Україна здатна перемогти ті ризики і загрози, які зараз постали перед нею».

Разом із президентом у церемонії також взяли участь голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, глава Адміністрації президента України Борис Ложкін, голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Шандра, представники Адміністрації президента, уряду, громадськості, духовенства.

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Від імені президента також поклали квіти до пам’ятного знака «Мінора», пам’ятного Хреста членам підпілля Організації українських націоналістів, а також місця вшанування пам’яті жертв голокосту ромів.

Довідка УНІАН. 29 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві у Бабиному Яру почалися масові розстріли мирного населення. За 2 дні було вбито майже 34000 громадян, переважно єврейської національності.