За час АТО міліція зареєструвала понад тисячу повідомлень про невпізнані тіла

За проведення антитерористичної операції органи внутрішніх справ зареєстрували понад тисячу повідомлень про виявлення невпізнаних тіл.

Про це повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олександр Вакуленко, зазначається на сайті МВС.

«Наразі вже вдалося встановити особи понад 200 невпізнаних тіл, інші залишаються невпізнаними», - додав міліцейський чиновник.

Читайте такожСьогодні в Донецьку через обстріли бойовиків загинули дві особиЗа його словами, ідентифікація тіл загиблих буде проведена в кілька етапів. Перший - встановлення генетичних ознак загиблого, що можливе шляхом проведення молекулярно-генетичної експертизи. Вказані експертизи будуть проведені в НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області.

Як повідомив Вакуленко, другий етап - встановлення генетичних ознак родичів зниклих осіб.

«Задля ефективнішої роботи щодо отримання біологічних зразків у родичів зниклих в зоні проведення АТО осіб, у кожному обласному управлінні міліції створили спеціальні робочі групи, які будуть займатися прийняттям заяв про безвісне зникнення, викрадення чи взяття в полон громадян, негайним відкриттям кримінальних проваджень, відібранням у родичів зниклих осіб біологічних зразків та призначенням відповідних експертиз», - зазначив Вакуленко.